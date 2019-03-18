Elazığ'da Okuldan Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Elazığ
'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 2 okulun kantininden bin lira ile gitar çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen B.K. ve E.E.Y adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların çaldığı gitar bulunarak, sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA