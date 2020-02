Elazığ'da okullar yarın açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ 'da depremden sonra verilen aranın ardından eğitime yarın yeniden başlanacağını bildirdi.Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Selçuk, Elazığ'da yapılan çalışmaları görmek üzere şehre geldiklerini söyledi.Selçuk, depremin hemen ardından okulları vatandaşların hizmetine açtıklarını, bugüne kadar okullarda 65 bin 468 kişiye barınma hizmeti sağladıklarını, tahsisini yapıtları okul, spor solonu ve diğer binalarda 265 öğrenci ve ailesinin halen barındığını kaydetti."28 bin 269 vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı"İlk andan itibaren oluşturdukları 500 kişilik öğretmen havuzunda görev alan öğretmenlerin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Selçuk, "Deprem gecesi, talimatını verdiğimiz 'psiko-sosyal destek' çalışmaları, hemen ertesi gün bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadaşlarımızın katılımıyla çok büyük kapsamlı çalışmaları hayata geçirdik. Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk ve 17 bin 18 yetişkin olmak üzere 28 bin 269 vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı, sağlanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.Deprem bölgesinde, özellikle bu yıl sınava girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) bu süreçte önemli bir kaynak ve yol gösterici olduğunu aktaran Selçuk, şöyle konuştu:"Ücretsiz internet erişimiyle sunduğumuz yeni EBA, destekleme ve yetiştirme kurslarımızda öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları, konu tekrarları ve sınav hazırlıkları için önemli bir imkan olmuştur. Bu bağlamda, hiçbir öğrencimizin eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik bir eksiklik, kopukluk yaşanmamıştır. Bu konuda hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz müsterih olsunlar.""98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık"Bakan Ziya Selçuk, Hasar Tespit Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ'da 33'ü okul binası, 4'ü kurum binası olmak üzere 37 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini anımsattı.Depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hafif, orta ve ağır düzeyde hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğine işaret eden Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Elazığ'da 33 okul, Malatya'da 32 okul, Adıyaman'da 14 okul, Diyarbakır'da 18 okul ve bir atölye bulunuyor. " dedi."Yarın Elazığ'da okul zili çalacak"Elazığ'da depremin ardından eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:"Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. Öğrencimiz yaşadığı bölgeye bağlı olarak en yakın okula ilişkilendirilecektir. Bu çalışmaların tamamı bitti ve hazırız. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin 350 öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin 21 öğrenci olmak üzere toplam 11 bin 371 öğrencimiz bugün itibarıyla en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir."Selçuk, konteyner kentlerde barınacak öğrencilerin de kendilerine en yakın okullarla ilişkilendirileceğini belirterek, "Liseye devam eden öğrencilerimiz için de taşıma imkanı sağlanacaktır. İhtiyaç veya talep duyulması halinde konteyner kentlerin kurulacağı bölgelerde özellikle okul öncesi için konteyner okullar hazırlanacaktır." diye konuştu.Hayırseverler 21 okul yapacakElazığ'da yeni okulların inşa edileceği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bu depremde de eller, güçler bir araya geldi ve hayırseverlerimiz Elazığ'ımıza 21 okul ve biri de spor salonu olmak üzere yeni binalar kazandıracaklar. Bu husustaki her türlü eksiği de MEB olarak biz gidermek üzere tedbirlerimizi aldık. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bilsinler ki gösterdikleri bu dayanışma, sergiledikleri bu yüce gönül, devletimizin ve milletimizin gücüne güç katmıştır." ifadesini kullandı."Her türlü altyapımız hazır"Bakan Selçuk, bugün ilde görev yapan öğretmenlerle de buluşacağını belirterek, şunları söyledi:"Bu buluşmanın ardından liselere geçiş ve üniversite sınavına girecek öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Onların sorularını yanıtlayacak, kaygılarını gidereceğiz. Bu buluşmalar, 'her ne başaracaksak, birlikte başaracağız' anlayışımızın bir tezahürüdür. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın yanındayız. Eğitimle ilgili hiçbir eksiklik, aksaklık olmaması için ara tatilde eğitim öğretimin devam etmesi de dahil olmak üzere her türlü altyapımız hazır, çalışmalarımız devam ediyor."Bir gazetecinin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Elazığlı öğrencilere ek puan verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna Bakan Selçuk, "Ek puan meselesi eğitimsel bir mesele olmanın ötesinde hukuki bir meseledir. Bunu gerekli hukuk kurumlarıyla da danışarak, istişare ederek değerlendirme imkanımız oldu. Bir ek puan söz konusu değil." yanıtını verdi.