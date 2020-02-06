Haberler » Güncel » Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Haber

Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:08Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Merkez üssü ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.



Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:23:43