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Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

12.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:40Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi
'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
(İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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