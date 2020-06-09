Elazığ'da öldürülen terörist, 1 milyon TL ödüllü turuncu listede çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma timlerinin sıcak temas sağlayıp etkisiz hale getirdiği 2 teröristten birinin terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride aranan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu belirlendi.

Elazığ'da öldürülen terörist, 1 milyon TL ödüllü turuncu listede çıktı
09.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:29
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma timlerinin sıcak temas sağlayıp etkisiz hale getirdiği 2 teröristten birinin terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride aranan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu belirlendi. Ölü ele geçirilen teröristin Diyarbakır'da 2 şehit verilen olayda yer aldığı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı.Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi.

Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten 1'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

Öldürülen teröristçin 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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