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Elazığ'da orman yangını

Elazığ'da orman yangınıELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

02.08.2019 22:53
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni belirlenemyen bir şekilde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 2 arazöz arcıyla yangına müdahale bulundu.
Ekiplerin yangın sündürme çalışmaları sürüyor.

Karakoçan, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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