Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

02.08.2019 23:17 Elazığ'da orman yangını
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 2 arazöz aracıyla yangına müdahale bulundu. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


- Elazığ

Karakoçan, Yalıntaş, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31   Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
23:30   Binali Yıldırım'dan Erzincan Belediyesine ziyaret
23:30   Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
23:29   Sierra Leone'da sel felaketi: 5 ölü
23:28   Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
23:28   DHA YURT BÜLTENİ-19
23:27   Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı