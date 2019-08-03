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Elazığ'da orman yangını

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

03.08.2019 09:00
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, ilçeye bağlı Yalınbaş köyü sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve arazözler sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(Şemsettin Aydoğdu/İHA)

Karakoçan, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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