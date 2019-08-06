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Elazığ'da orman yangını

Elazığ'da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

06.08.2019 14:27 Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü Ağılözü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kuru otlardan dolayı kısa sürede geniş alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ ve Sivrice'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çabası ile daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, ağaçlarında içerisinde bulunduğu 50 dönümlük alan zarar gördü. - ELAZIĞ

Sivrice, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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