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Elazığ'da ormanlık alan alev alev yandı

Elazığ'da ormanlık alan alev alev yandıELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

03.08.2019 02:58
Elazığ'da ormanlık alan alev alev yandı
Elazığ'da ormanlık alan alev alev yandı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, ilçeye bağlı Yalınbaş köyü sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve arazözler sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Karakoçan, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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