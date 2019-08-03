Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da ormanlık alanda yangın

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

03.08.2019 01:44 Elazığ'da ormanlık alanda yangın
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalıntaş köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Jandarma ve köylülerin desteğiyle 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Karakoçan, İtfaiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00   KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, 2 YARALI
02:55   Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak
02:53   Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
02:52   Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonet devrildi, 2 yaralı
02:49   İSTANBUL KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, 2 YARALI
02:43   KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, 2 YARALI
02:32   GÜNDEM ÖZETİNE