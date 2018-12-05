Elazığ'da Otobüs Kanala Girdi: 1 Yaralı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58

Elazığ'da toplu taşımada kullanılan otobüsün kanala girmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.Kaza,merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Yazıyolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 EB 940 plakalı halk otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kanala girdi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kanala düşen otobüs vinç yardımı ile çıkartıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ