Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direklerine Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ
'da aydınlatma direklerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan
Bulvarında, Zekeriya Yılmaz
idaresindeki 06 DA 8885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı.
Kazada, sürücü Yılmaz ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle bir aydınlatma direği yıkıldı, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Zekeriya Yılmaz, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA