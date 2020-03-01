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Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

01.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:24Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 EF 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine vermesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Harput, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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1.03.2020 23:33:52