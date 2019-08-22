Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin direğe çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

22.08.2019 17:33 Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Elazığ'da otomobilin direğe çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolu Poyraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. idaresindeki 34 JH 5057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye giren araç, direğe çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:15   Alanya aşığı Belçikalı vasiyeti üzerine ilçeye defnedildi
18:14   İnşattan düşen işçi ağır yaralandı
18:12   Zarftan esrar çıktı
18:08   Takla atıp hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
18:04   Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
18:03   Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
18:01   Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi