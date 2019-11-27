Haberler » Güncel » Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da direğe çarpan otomobildeki Mehdi Can Kılınç (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

27.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:09Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da direğe çarpan otomobildeki Mehdi Can Kılınç (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Kılınç idaresindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, direğe çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehdi Can Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Abdulsamet Kılınç ile ismi öğrenilemeyen annesi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Mehdi Can Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Sabah, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)
12:58 Çatalca'da fabrika yangını (1)
12:55 Trakya Üniversitesi'nin genç aşçıları, uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü
12:54 Trakya Üniversitesi'nde "Her yönüyle İpsala" konuşuldu
12:53 MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC'de üniversite ve kurumlarla buluştu
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
27.11.2019 13:01:46