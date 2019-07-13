13.07.2019 14:56
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elazığ'da otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Elazığ

Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. yönetimindeki 23 ER 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çaptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle tellerin birbirine değmesi sonucu, otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yangın, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar gördü. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:57   Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet kanlı bitti
17:54   7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu
17:54   Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda köprü üzerine çıkan bir şahıs, intihara teşebbüs ediyor.
17:46   Alanya'da otel yangını
17:45   Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası
17:44   Kendisine bağıran şoförle kavga etmek için intihar etmek için çıktığı korkuluklardan indi
17:43   Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu