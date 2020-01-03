Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

03.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:47 Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- karayolunun 21'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T idaresindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Pertek, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:25   Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı - Haberler
21:25   BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
21:25   Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Haberler
21:15   Haber alınamayan yaşlı kadın bulundu - Haberler
21:03   Antalya'da gencin yüzüne saplanan demir çubuk güçlükle çıkarıldı - Haberler
20:27   Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Haberler
20:22   Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
20:18   İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı - Haberler
20:12   Kasım Süleymani'nin cenaze detayları belli oldu! Pazar günü İran'da defnedilecek - Haberler
19:51   AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici - Haberler
3.01.2020 21:34:15