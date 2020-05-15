Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti

Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçtiELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

15.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:12
Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışma sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.Y. ve E.G.T. takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin aracında yapılan aramada 5 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. ve E.G.T.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Elazığ’da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Haber
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Arınç’tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Haberler››Güncel››Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi - Haber 12:18: Slovenya hükümeti ülkede "salgın" durumunu sonlandırdı - Haber 12:18: Sivas'ta devrilen traktörün sürücü öldü - Haber 12:17: Günler sonra dışarı çıkan gençler Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor - Haber 12:17: Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi - Haber 12:07: Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak - Haber 11:25: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi - Haber 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber