16.06.2019 10:50
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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Elazığ

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır yolu havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç. idaresindeki 23 EK 223 plakalı araç, Burak Y. yönetimindeki 01 DN 647 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeyken arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa

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