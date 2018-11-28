Elazığ'da Oyun Salonları ve Kafeler Denetlendi

Elazığ
'da faaliyet yürüten oyun solanları ve kafelere yönelik denetim uygulamasında 3 iş yerine idari işlem yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ders saatlerinde internet salonları ve kafelere gitmesinin önlenmesi amacıyla denetim uygulaması gerçekleştirildi.Uygulama kapsamında, internet kafe, kafe ve oyun salonu olarak faaliyet gösteren toplam 86 işyeri denetlendi. Uygulama neticesinde, okul saatleri içerisinde öğrenci bulundurduğu tespit edilen 3 internet kafeye idari işlem yapılırken,bulunan öğrenciler de okullarına teslim edildi. - ELAZIĞ
Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:09