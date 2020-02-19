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Elazığ'da patlayan borudan fışkıran su çalıların üzerinde dondu

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Yaylanlı köyünde borudan fışkıran suyun çalıların üzerinde donması ilginç görüntü oluşturdu.

19.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:16Elazığ'da patlayan borudan fışkıran su çalıların üzerinde dondu
'ın ilçesine bağlı Yaylanlı köyünde borudan fışkıran suyun çalıların üzerinde donması ilginç görüntü oluşturdu.
Baskil ilçesine bağlı rakımı 1451 metre olan Yaylanlı köyünde Mustafa Akbıyık'a ait evin su şebekesinin borusu patladı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11'e kadar düştüğü köyde, borudan fışkıran su çalıların üzerinde dondu.
Akbıyık, rakımı yüksek olan köylerinde kış aylarında yoğun kar yağışının olduğunu ve hava sıcaklığının çok düştüğünü söyledi.
Köy yollarının sürekli kar yağışı nedeniyle kapandığını kaydeden Akbıyık, "İlçenin en yüksek köylerinden biri. Son dönemlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 11'e kadar düşüyor. Akşam soğuktan su borusu patladı. Patlayan yerde küçük çalılar vardı. Sabah baktığımızda fışkıran suyun donduğunu gördük. Çok ilginç bir görüntü oldu." diye konuştu.

Mustafa Akbıyık, Baskil, Elazığ, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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