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Elazığ'da Pide arasında uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da Pide arasında uyuşturucu ele geçirildi Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada pide arasına özenle zulalanmış 8 plaka halinde toz esrar ele geçirildi.

09.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:00
Elazığ 'da Pide arasında uyuşturucu ele geçirildi
ELAZIĞ - Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada pide arasına özenle zulalanmış 8 plaka halinde toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında şüpheli H.A'nın Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin bindiği otobüsü belirleyen ekipler, aracı Elazığ'da durdurup, narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği bagaj kısmında bulunan pidelere tepki verdi. Jandarma ekipleri bunun üzerine pideleri tek tek parçalayarak kontrol etti. Pidelerin arasında 8 plaka halinde 124 gram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuyu bulan ekipler, şüpheli H.A. hakkında yasal işlem başlattı. Elazığ'da Pide arasında uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa
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