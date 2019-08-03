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Elazığ'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

03.08.2019 00:18 Elazığ'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Pertek karayolunda Y.U. idaresindeki 23 LU 662 plakalı pikap ile H.M. yönetimindeki 23 BP 566 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Pertek, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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