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Elazığ'da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda "Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden propaganda yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

27.08.2019 10:35 Elazığ'da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda "Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden propaganda yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde 5 adres belirlenerek bugün operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonun örgütün "Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik olduğu belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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