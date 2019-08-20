Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

20.08.2019 21:52 Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:17   Horasan'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
23:12   Aksaray'da ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
23:09   Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
23:08   İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
23:08   Girdikleri mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik zorlu çalışmayla kurtarıldı
22:51   Tırın taşıdığı 22 ton ağırlığında mermer blok otoyolun ortasına düştü
22:39   Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü