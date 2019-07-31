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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

31.07.2019 12:16 Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde ülkede faaliyet gösterdiği değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi. İl merkezi ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 8 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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