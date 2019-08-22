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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP il eş başkanı ile HDP eski il başkanının eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22.08.2019 11:40 Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP il eş başkanı ile HDP eski il başkanının eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı S.Ç. ile HDP eski il başkanı T.Ç'nin eşi A.Ç'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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