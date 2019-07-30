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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

30.07.2019 12:21 Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Elazığ'da polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde ülkede faaliyet gösterdiği değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi. İl merkezi ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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