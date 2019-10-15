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Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı.

15.10.2019 19:23Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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