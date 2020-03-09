Elazığ'da polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması
Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir taraftan operasyonlarını sürdürürken, diğer taraftan da Narko Rehber uygulamasıyla vatandaşları bilgilendiriyor.
09.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:19
Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir taraftan operasyonlarını sürdürürken, diğer taraftan da Narko Rehber uygulamasıyla vatandaşları bilgilendiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hem uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenliyor, hemde belirli noktalarda kurdukları "Narko Rehber" standı ile vatandaşların bilgilenmesine aracılık ediyor.
Bir alış veriş merkezinde stand açan narkotik polisleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları mobil uygulama programı UYUMA üzerinden aktardı. Vatandaşlarımızın nasıl katkı sağlayabileceği konusunda bilgiler veren polisler, ayrıca, uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşürleri de dağıttı.
Bir çok uyuşturucu operasyonunda görev alan Narkotik köpeği "Şimşek" de bilgilendirme faaliyetlerinde yer aldı. - ELAZIĞ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hem uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenliyor, hemde belirli noktalarda kurdukları "Narko Rehber" standı ile vatandaşların bilgilenmesine aracılık ediyor.
Bir alış veriş merkezinde stand açan narkotik polisleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları mobil uygulama programı UYUMA üzerinden aktardı. Vatandaşlarımızın nasıl katkı sağlayabileceği konusunda bilgiler veren polisler, ayrıca, uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşürleri de dağıttı.
Bir çok uyuşturucu operasyonunda görev alan Narkotik köpeği "Şimşek" de bilgilendirme faaliyetlerinde yer aldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Elazığ'da polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi