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Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16.10.2019 20:00Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Doğan, bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, başında şapka ve yüzünü gizleyen saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğun öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kültür Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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