Elazığ'da Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına yarışma

Elazığ
'da Prof. Dr. Fuat Sezgin
adına düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda, ömrünü İslam bilimine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına yarışma düzenlediklerini söyledi.
Geçen yıl hayatını kaybeden Fuat Sezgin'nin geride unutulmaz büyük çalışmalar bıraktığını kaydeden Gürtürk, bu sebep ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.
Sezgi'nin yaptığı çalışmaların önemine işaret eden Gürtürk, şunları kaydetti:
"Ömrünün 60 yılının ilime adayan ve 27 dil lisan bilen ve yazdığı eserler ile tarihe ışık tutan sadece ülkemizde değil tüm insanlığa mal olmuş değerli hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin örnek alınacak birisidir. Şahsiyeti, bilgiye olan açlığı ve öğrenme azmi hepimize örnek olmalıdır."
Kaynak: AAElazığ
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