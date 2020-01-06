Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haberler

Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi.

06.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:19 Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30'u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:30   ABD - İran geriliminde Pakistan tarafını seçti - Haberler
10:30   Sağlık Bakanlığı: "Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli" - Haberler
10:29   Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-1 - Haberler
10:28   Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Haberler
10:23   Üvey kardeşlerin kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
10:03   Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz - Haberler
10:00   Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı - Haberler
09:50   Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız - Haberler
09:47   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu - Haberler
08:59   İran'da Donald Trump'a olan öfke dinmiyor: Kellesini getirene 80 milyon dolar ödül var - Haberler
6.01.2020 10:31:25