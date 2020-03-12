Elazığ'da "riskli alan" ilanı
Elazığ'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.
12.03.2020 05:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:34
Elazığ 'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel
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