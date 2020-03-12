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Elazığ'da "riskli alan" ilanı

Elazığ'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

12.03.2020 05:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:34
Elazığ'da
Elazığ 'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

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