Elazığ'da riskli bölge ilan edilmesi Karar'ı Resmi Gazete'de
Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
12.03.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:40
Elazığ 'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel
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