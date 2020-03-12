Elazığ'da riskli bölge ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de
Elazığ'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
12.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:55
Elazığ 'da Rüstem Paşa Mahallesi'nde belirlenen alanın riskli bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de yer aldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir