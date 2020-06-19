Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildiELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:50
Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.
S.Ş. gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Elazığ’da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Roma, Güncel, Haber

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