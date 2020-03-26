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5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

Elazığ'da kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp 5 kişiden adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandıran kadın tutuklandı.

26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:51

Elazığ 'da bir kadın kendisini hakim ve avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandırdı. Sahte hakim emniyet güçlerinin operasyonuyla tutuklandı.

5 KİŞİDEN 8 BİN LİRA PARA ALDI

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.T.'nin kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli kadının kendini hakim ve avukat olarak tanıtıp vatandaşların adli konularını yürütmek bahanesiyle 5 kişiden 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine polis kimliğini tespit ettiği şüpheli kadını düzenlediği operasyonla evinde yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan Ö.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa, Güncel

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Elazığ'da 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

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