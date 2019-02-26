Elazığ'da Sahte Para Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.<br><br>Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.</br><br><br>Yapılan çalışmada bir firmaya ait kargo aracında arama yapan ekipler, 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirdi.</br><br><br>Söz konusu teslimatı alacağı ve sahte paraları piyasaya süreceği değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.<br><br>Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.