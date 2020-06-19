Elazığ'da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza

Elazığ'da kaçak olarak 3,5 kilogram salep soğanı toplayan 3 kişi yakalandı, her birine 73 bin 747'şer TL olmak üzere toplamda 221 bin 241 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza
19.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:23
Elazığ'da kaçak olarak 3,5 kilogram salep soğanı toplayan 3 kişi yakalandı, her birine 73 bin 747'şer TL olmak üzere toplamda 221 bin 241 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi Gezin köyü mevkiinde uygulama yaptığı sırada koruma altında olan salep soğanı toplayan 3 kişiyi yakaladı. 3 kişinin izinsiz olarak topladığı 3,5 kilogram salep soğanı ele geçirildi, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler salep soğanlarını teslim alırken, 3 kişi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 'Biyolojik Çeşitliğinin Tahrip Edilmesi' suçundan her birine 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 221 bin 241 TL lira para cezası kesildi.

Salep soğanlarının ise tekrar, ekildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››Elazığ'da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:52: Yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı - Haberler 00:51: Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var! - Haberler 00:51: Sürdürülebilir Gelecek Teknolojinin Elinde: İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı! - Haberler 00:48: Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı - Haberler 00:48: Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler 23:53: Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı - Haberler 23:44: Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu - Haberler 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı