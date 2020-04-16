Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza

Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi Elazığ'da 50 kilogram salep soğanı toplayan 4...

16.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:32
Elazığ 'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza
Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi
ELAZIĞ - Elazığ'da 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 TL, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Toplamda 307 bin 588 TL ceza uygulanan 4 şahıstan ele geçirilen salep soğanları ise tekrar ekilmek üzere koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Alacakaya ilçesinde Diyarbakır 'dan gelen M.K., C.A., H.K. ve Ş.A'nın koruma altında olan salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı. Şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi.Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Salep soğanlarını teslim elan doğa koruma ekipleri, 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri için her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL para cezası daha kesildi.
Toplamda 307 bin 588 TL para cezası kesilen 4 şüpheliden ele geçirilen salep soğanlarının tekrar çıkarıldığı yerde ekiminin yapılmasının planlandığı öğrenildi. Elazığ’da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL’lik rekor ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Elazığ'da Salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin TL'lik rekor ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:40: 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 22:36: Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler 22:30: Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor - Haberler 22:27: ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı - Haberler 22:24: Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç... - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi