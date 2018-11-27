Elazığ'da Satranç Turnuvası

Türkiye
Satranç Federasyonu Elazığ
İl Temsilciliği tarafından küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvası düzenlendi. Yakup Kılıç
Spor Salonu'nda düzenlenen 7 ila 18 yaş arasındaki sporcuların katıldığı turnuvada, her yaş grubunda katılımcılardan 72 kişiye kupa ve madalya verildi.
Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, turnuvaya yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.
Düzenli olarak bu turnuvaları yaptıklarını aktaran Yalçın, "Bu turnuvaya katılan herkes Türkiye yıldızlar ve küçükler satranç şampiyonasına katılmaya hak kazanmışlardır. Tüm sporcularımızı tebrik eder, ilimizi temsil edeceklere Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonasında başarılar dileriz." dedi.
Yakup Kılıç,Türkiye,Elazığ