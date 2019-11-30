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Elazığ'da satranç turnuvasına büyük ilgi

Elazığ'da 2 gün serecek olan ve yoğun ilgi gören Harput satranç turnuvası başladı.

30.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:44Elazığ'da satranç turnuvasına büyük ilgi
'da 2 gün serecek olan ve yoğun ilgi gören satranç turnuvası başladı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü koordinesinde Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından Harput satranç turnuvası Gençlik Merkezi'nde başladı. 10 kategoride ana sınıfı, 7-14 yaş gurubu ve açık kategoride 202 sporcu 2 gün boyunca ter dökeceği turnuva yoğun ilgi ile başladı.

Turnuvaya gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Burada bugün gençlerimizin ve çocuklarımızın satranç turnuvasına destek vermek için geldik. Çocuklarımızın satranca bu kadar ilgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bundan sonra il temsilciğine destek vermek için Türkiye şampiyonasına gidecek olan sporculara destek olacağız. Orada ayrıyeten başarı elde edenlere sürpriz hediyelerimiz olacak" dedi.

30 Kasım-1 Aralık arasında satranç turnuvası düzenlediklerini belirten il Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, "Her zaman olduğu gibi ilimizde bu turnuvaya katılım yüksekti. 230 kayıt aldığımız turnuvanın şuan 2.turunu gerçekleştiriyoruz. Gün geçtikçe artan bu sevgi bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımızın hafta sonlarını kaliteli geçirmeleri bizim için çok önemlidir. Yaptığımız bu turnuvalar ile çocuklar kaliteli zaman geçiriyor" diye konuştu.

Turnuvaya katılanlardan Sinem Esil Gezer ise ilk oyunu kayıp ettiğini diğerini kazandığını ve satrancı çok sevdiğini aktardı. - ELAZIĞ

Türkiye, Harput, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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