Elazığ'da şehit ailelerine ziyaret

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Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Sosyal Destek Programı personeli Ramazan Bayramı dolasıyla şehit ailelerini ziyaret etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan için şehit düşen şehit yakınlarını ziyaret ederek, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un selamlarını ilettiklerini söyledi.Şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra en yüce makam olduğunu kaydeden Kenç, şöyle devam etti:"Allah'ın dinini yüceltmek, vatanın ve milletin namusunu korumak için can veren tüm şehitleri gönüllerimizde yaşatıyoruz. Hepimiz biliriz, rabbimizin insanoğlu için bahşettiği en önemli makamlardan birisi hiç kuşkusuz şehitliktir. Evlatlarınız, bu kutlu yolun en büyük yoldaşları olmuş, yüce Allah'ın rızasını kazanmak, vatan ve namus için can verip, şehadet şerbeti içmişlerdir."2008'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Güneş Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç da "Zaferim vatanı için şehit olarak bana verebilecek en güzel hediyesini verdi. Beni onurlandırdı. Evladım vatanı, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmiştir. Rabbim Zaferim ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.22 Mayıs 2018'de Antalya'da şehit düşen polis Gökmen Taşkıran'ın babası Necati Taşkıran ise bu mübarek günde devlet yetkilileri kendilerini unutmayıp ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirtti.Taşkıran, "Şehitlik mertebesi güzel bir mertebedir. Evlatlarımız bayrağı, vatanı için şehit olup Türkiye'nin gururu olmuşlardır. Evlatlarımızın isimlerinin, hatıralarının yaşatıldığını görmek bizi onurlandırıyor, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.