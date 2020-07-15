Elazığ'da şehitler, kabirleri başında anıldı

ELAZIĞ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.

Elazığ Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şehitler kabirleri başında anılarak, mevlit okutuldu. Vali Erkaya Yırık, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan kabir ziyaretinde, şehitlerin mezarına karanfil bırakılıp, Elazığ Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Kabir ziyaretinin ardından Vali Yırık, beraberindekilerle birlikte 81 il 81 kare adlı fotoğraf sergisini gezdi.