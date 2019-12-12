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Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsı, markası ve seri numarası olmayan 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:51Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsı, markası ve seri numarası olmayan 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı'na bağlı ekipler silah kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen İ.Ö'nün silah ticareti yapacağı bilgisine ulaşılarak takibe alındı. Yapılan takip sonrasında düzenlenen operasyonda şüpheli İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 10 adet ruhsatı, markası ve sergi numarası olmayan pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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