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Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü

Elazığ'da, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı.

25.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:35 Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü
'da, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı.

Elazığ'da, ELHAK Platformu koordinesinde Sivil Toplum Kuruluşları, Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyüşe başlayan grup Gazi Caddesi'nden, Ahmet Aytar Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve Doğu Türkistan bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.

Platform adına açıklama yapan dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk, "Üzerinde yaşadığımız dünyada şuan bütün dünyaya karartma uygulayarak tarihin en acımasız asimilasyonlarından biri gerçekleştiriliyor. Doğu Türkistan'da Müslüman bir halk yok ediliyor. Dün Endülüs'te yapılanlar bugün Doğu Türkistan'da uygulanıyor. Maalesef dünya ile irtibatı kesilmiş olan Doğu Türkistanlıların yürek parçalayıcı sessiz çığlığı kulaklara ve yüreklere erişememektedir. Bugün yaptığımızı bu 'Sessiz Yürüyüş' ve Sessiz Çığlık'ı dünyaya duyurabilmek için atılmış küçücük bir adımdır. Zira çok iyi biliyoruz ki, bu vahşete karşı duyarsız kalmak zulme ortak olmaktır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık grup dua ettikten sonra dağıldı. - ELAZIĞ

Doğu Türkistan, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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