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Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi

Elazığ'da, "Sevgili Günlüğüm" projesi ile öğrencilerin yazma alışkanlıklarının arttırılması hedefleniyor.

19.10.2019 16:55Elazığ'da
Elazığ'da, "Sevgili Günlüğüm" projesi ile öğrencilerin yazma alışkanlıklarının arttırılması hedefleniyor.

BİREVİM ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Elazığ Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatipi Lisesi öğrencilerine isimlerinin yazılı olduğu dolma kalem ve günlük hediye edildi.

Proje koordinatörü Hatice İmiş, hayata geçirilen proje ile amacın öğrencilere yazma alışkanlıklarını geliştirmek olduğunu belirtti.

Proje kapsamında ilk etapta 51 öğrenciye isimlerinin yazılı olduğu dolma kalem ve günlük hediye ettiklerini ve öğrencilerden günlük yaşantılarını kaleme almalarını istediklerini ifade eden İmiş, "Günlük tutmanın öğrencilerimize katacağı katkıların tüm okullara bir kıvılcım gibi sıçrayarak yayılması temenni ediyoruz." dedi.

Birevim Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ise öğrencilerin kişisel gelişimi açısından okuma ve yazma alışkanlığı arttırılmasının önemli olduğunu aktararak, "Birevim olarak spor, eğitimim, bilim, kültür ve sanat alanlarında gençleri destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

HEFİAD Genel Başkanı Mehmet Gürdaş da eğitime ve spora verdiği desteklerden dolayı BİREVİM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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