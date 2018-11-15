Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Elazığ
'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Elazığ- Diyarbakır
kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Otomobilde 10 ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü N.D. de gözaltına alındı.
N.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ
15 Kasım 2018 Perşembe 19:37